BELLEVUE, Washington. 18 de noviembre de 2024. ¡Es hora de acelerar a fondo! T-Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy que está avanzando a toda máquina para el GRAN PREMIO DE FÓRMULA 1 HEINEKEN SILVER DE LAS VEGAS y que ofrecerá a los fanáticos, ya sea que estén en el circuito o se conecten desde casa, una emocionante gama de experiencias innovadoras, muchas de las cuales serán impulsadas por la red 5G líder de T-Mobile. Esto es lo que los fans pueden esperar durante la carrera el fin de semana del 21 al 23 de noviembre:

Vistas de cámara optimizadas con 5G inmersivas. Los fans que sintonicen la carrera disfrutarán vistas en primera persona desde el borde de la pista y vistas aéreas panorámicas de la carrera y Las Vegas, gracias a nuevas cámaras conectadas a 5G y un dron conectado a 5G.

Los fans que sintonicen la carrera disfrutarán vistas en primera persona desde el borde de la pista y vistas aéreas panorámicas de la carrera y Las Vegas, gracias a nuevas cámaras conectadas a 5G y un dron conectado a 5G. Repeticiones de la carrera impulsadas por 5G. Además de dar a los fans un recorrido de 360° del Las Vegas Strip Circuit™ con la tecnología de cámaras conectadas a 5G en la app F1 Las Vegas, la red 5G de T-Mobile ofrecerá a los fans repeticiones instantáneas de la carrera para que no se pierdan ni un segundo de la acción. Más aún, a través de la app, los clientes de T-Mobile también disfrutarán vistas exclusivas de cada derrape, cambio de líder y más, como otra forma en que El Un-carrier les da a sus clientes el trato VIP con Magenta Status.

Además de dar a los fans un recorrido de 360° del Las Vegas Strip Circuit™ con la tecnología de cámaras conectadas a 5G en la app F1 Las Vegas, la red 5G de T-Mobile ofrecerá a los fans repeticiones instantáneas de la carrera para que no se pierdan ni un segundo de la acción. Más aún, a través de la app, los clientes de T-Mobile también disfrutarán vistas exclusivas de cada derrape, cambio de líder y más, como otra forma en que El Un-carrier les da a sus clientes el trato VIP con Magenta Status. Operaciones del evento optimizadas con 5G más eficaces. T-Mobile usará la fragmentación de la red 5G para mejorar las operaciones del evento alimentando todas las transacciones de punto de venta y emisión de entradas para que los fanáticos puedan ingresar al evento sin problemas y hacer compras sin retrasos. El Un-carrier también está implementando la transmisión rápida de contenido para que los fotógrafos puedan cargar y compartir contenido con los fanáticos a velocidades superrápidas.

T-Mobile usará la fragmentación de la red 5G para mejorar las operaciones del evento alimentando todas las transacciones de punto de venta y emisión de entradas para que los fanáticos puedan ingresar al evento sin problemas y hacer compras sin retrasos. El Un-carrier también está implementando la transmisión rápida de contenido para que los fotógrafos puedan cargar y compartir contenido con los fanáticos a velocidades superrápidas. T-Mobile Zone en la Sphere y acceso VIP exclusivo para los clientes de T-Mobile. Con casi 25,000 visitantes el año pasado, regresa la T-Mobile Zone en la Sphere donde se realizarán conciertos de Ludacris, Alesso, OneRepublic y más en el escenario. Además, los clientes de T-Mobile podrán disfrutar de vibras VIP con las mejores vistas de todo el entretenimiento y la acción en vivo en la pista desde el Club Magenta.

“T-Mobile se propone aprovechar sus capacidades singulares para que nuestros socios hallen maneras nuevas de innovar. Al apoyarnos en el éxito logrado en la carrera inaugural del Gran Premio de Las Vegas, este año aceleramos a toda marcha para llegar aún más lejos, más allá de la conectividad del evento, con el fin de mejorar la experiencia de los fanáticos y las operaciones durante el fin de semana de la carrera”, indicó Mike Katz, presidente de Mercadeo, Estrategia y Productos de T-Mobile. “En colaboración con el LVGP, estamos creando innovaciones originales para mejorar las experiencias de los fans, como cámaras de transmisión impulsadas por 5G para ofrecerles ángulos nuevos de la acción, y estamos optimizando las operaciones del evento para dar a los fotógrafos velocidades de carga de contenido superrápidas y alimentar todas las transacciones de punto de venta y emisión de entradas; todo con el poder de las capacidades que son únicas de T-Mobile en nuestra red 5G líder”.

Las cámaras conectadas a 5G revelarán perspectivas nunca antes vistas de la carrera

Los fans que sintonicen la carrera verán encuadres innovadores e inmersivos gracias a las cámaras nuevas conectadas a 5G. Las cámaras incluirán un dron 5G que capturará vistas aéreas de la icónica avenida conocida como el Strip de Las Vegas y cámaras móviles al nivel de la pista que transmitirán vistas en primera persona desde todo el circuito. El Gran Premio de Las Vegas se asoció con T-Mobile para mejorar la conectividad y aprovechará la fragmentación de red para respaldar la difusión con gran cantidad de datos, transfiriendo de manera rápida y segura grandes paquetes de datos directamente al centro de transmisión televisiva para que los productores den a los fanáticos nuevas vistas de cámara en la transmisión en vivo de alta definición.

Los fans que acudan al circuito también disfrutarán nuevos ángulos de cámara 5G en el Show del campus del Gran Premio de Las Vegas, los cuales pondrán de relieve los momentos más inolvidables durante todo el fin de semana. Bob Varsha, legendario comentarista de los deportes de motor, conducirá el Show del campus junto a un numeroso equipo de reporteros y analistas para mantener a los fanáticos al día de todo lo que ocurra durante la carrera. En la producción se aprovechará la fragmentación de red para transmitir nuevas vistas de cámara 5G desde la T-Mobile Zone en la Sphere y la azotea del Paddock Club de Fórmula 1, además del dron 5G y las cámaras móviles al nivel de la pista que formarán parte de la transmisión de la carrera.

Regresa la app F1 Las Vegas, cargada de más funciones optimizadas con 5G

Con casi 120,000 descargas el año pasado, se volverá a ofrecer la popular app F1 Las Vegas presentada por T-Mobile. Una vez más, los fanáticos podrán explorar la pista de Las Vegas Strip Circuit™ con un recorrido interactivo de 360° que incluye vistas de alta definición captadas con cámaras conectadas a 5G. Y algo nuevo este año: los espectadores podrán ver repeticiones instantáneas de la carrera para que no se pierdan ni un segundo de la emoción. Con el poder de la red 5G de T-Mobile, los fanáticos recibirán momentos destacados y repeticiones instantáneas de la acción en todo el circuito. Y los clientes de T-Mobile obtienen acceso a repeticiones exclusivas de la acción gracias a Magenta Status.

La app F1 Las Vegas, disponible en dispositivos Android y iOS, ofrece a los fans todo lo que necesiten durante el fin de semana de la carrera, como entradas, horarios, indicaciones, información detallada de los equipos y pilotos, y más.

Operaciones del evento optimizadas con 5G más eficaces

Antes de la carrera inaugural el año pasado, T-Mobile sentó las bases de la conectividad 5G, implementando una red 5G híbrida por todas las instalaciones de los pits, los garajes de las escuderías y las zonas de fanáticos del Gran Premio de Las Vegas, junto con el wifi de T-Mobile para apoyar las necesidades de conectividad esenciales de los espectadores, el personal del evento y los equipos de carrera. Es decir, todos los espectadores, sean o no clientes de T-Mobile, también podrán mantenerse conectados con wifi gratis.

En la carrera de este año, T-Mobile aprovechará la fragmentación en su red 5G autónoma para potenciar todo el procesamiento de pagos y el escaneo de entradas durante el evento para que los fans puedan ingresar sin problemas a su zona y comprar alimentos, bebidas y regalos sin retrasos. Los fotógrafos del evento de Getty Images y otras agencias también utilizarán la fragmentación de red para transferir rápidamente fotos por la red 5G de T-Mobile sin tener que hacer una parada técnica en una conexión por cable, con lo cual las imágenes se enviarán a los clientes y fans a velocidad de carrera.

Asimismo, los equipos de operaciones usarán la función Push to Talk [pulsar para hablar] de T-Mobile para que el personal del evento dentro y fuera de la pista se comunique en tiempo real y on demand desde el ajuste de los autos hasta que se ondee la bandera a cuadros.

T-Mobile Zone en la Sphere y acceso VIP exclusivo para los clientes de T-Mobile

Vuelve la T-Mobile Zone en la Sphere, uno de los destinos más populares para los fanáticos de las carreras el año pasado, la cual ofrecerá tres noches extraordinarias con las actuaciones en el escenario T-Mobile de Ludacris, Alesso, OneRepublic y más. Además, los clientes de T-Mobile podrán disfrutar de vibras VIP con las mejores vistas de todo el entretenimientoy la acción en vivo sobre el circuito desde el Club Magenta. La sala de tres pisos cuenta con bares privados, fiestas silenciosas con auriculares dirigidas por DJ, regalos diarios, carga gratis y más. Todos los clientes de T-Mobile tienen acceso al Club Magenta gracias a Magenta Status y pueden ir acompañados de hasta dos invitados para compartir la experiencia.

Más para los fans que estén en Las Vegas

Del 18 al 24 de noviembre, de 9 a.m. a 9 p.m. PT (hora del Pacífico), los fanáticos, tanto locales como visitantes, pueden pasar por la Signature Store de T-Mobile en el Strip de Las Vegas (3791 Las Vegas Blvd South) para disfrutar de una experiencia única. Podrán dar una vuelta virtual al circuito en un simulador de conducción interactivo y explorar tecnología de carreras con una experiencia de realidad aumentada que incluye un auto de Fórmula 1 de tamaño real. Además, el 19 y 20 de noviembre, los visitantes de la tienda podrán participar para tener la oportunidad de ganar entradas para la carrera. ¡Y hay más! El 19 de noviembre a las 4:45 p.m. PT y el 20 de noviembre a las 12 p.m. PT, un piloto de Fórmula 1 estará en la tienda para conocer y compartir con los fans. Los primeros 500 clientes de T-Mobile que lleguen a la fila podrán llevarse una gorra gratis de la exclusiva colección de edición limitada T-Mobile X Race Service.

Los fanáticos pueden visitar el centro de T-Mobile en la F1 Fan Experience del Gran Premio de Las Vegas (el 22 y 23 de noviembre de 10 a.m. a 6 p.m. PT) y en el Venetian Expo Hall (del 21 al 23 de noviembre de 12 p.m. a 8 p.m. PT) para hacerse una foto virtual personalizada con un traje de piloto de la escudería McLaren, llevarse regalos, cargar dispositivos y más.

Los clientes de T-Mobile también pueden obtener una gorra de T-Mobile X McLaren F1 gratis a través de T-Mobile Tuesdays en la app T-Life a partir del 19 de noviembre y canjear la oferta en tiendas T-Mobile participantes de la zona, hasta agotar existencias.

Más aún, los clientes de T-Mobile tendrán una cobertura 5G estable en todo el circuito de la carrera, en las gradas y en el Strip de Las Vegas. Según un nuevo informe de Opensignal, T-Mobile una vez más tiene las velocidades de descarga más rápidas y la red 5G más disponible en toda la extensión del evento.

T-Mobile es el líder en 5G y ofrece la red 5G más grande, rápida y premiada del país. La red 5G de El Un-carrier cubre a más de 330 millones de personas a lo largo de 2 millones de millas cuadradas. Más de 300 millones de personas en todo el país disfrutan la cobertura de la red 5G de ultracapacidad superrápida de T-Mobile, con más del doble de millas cuadradas de cobertura que la oferta 5G similar de banda media que los competidores que más se le comparan.

Para conocer más sobre T-Mobile en el Gran Premio de Las Vegas, visita https://es.t-mobile.com/LVGP.

Síguenos en @TMobileNews en X, anteriormente conocida como Twitter, para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Detalles sobre dispositivos y cobertura 5G, y acceso a 5G en es.T-Mobile.com.



