La misión de T-Mobile es ser el mejor del mundo en conectar a los clientes con su mundo. Es la esencia de quienes somos, aquello que alimenta nuestra obsesión por lograr que más personas en más lugares tengan acceso a la conectividad que define prácticamente todos los aspectos de la vida moderna y aquello que impulsa nuestra prioridad de no dejar a nadie atrás.

Está de más decir que los últimos años han sido un desafío: para nuestros clientes, para nuestros empleados y para la sociedad en general. Y al mirar hacia el futuro, veo tendencias económicas, políticas y sociales que seguirán poniendo a prueba nuestra resolución y nuestro espíritu como compañía, como país y como seres humanos que vivimos en el mismo mundo. Pero es también en estos tiempos cuando estoy más convencido que nunca de nuestra misión, porque lo que nos hace humanos es nuestra necesidad de conectarnos, entre nosotros como individuos y con nuestra comunidad. De eso se trata T-Mobile: conectamos a la gente.

Es uno de los motivos por los que estamos invirtiendo tanto en extender aún más nuestro incomparable liderazgo en 5G a través de nuestra transformativa red. También es la razón por la que estamos tan orgullosos y comprometidos con el Proyecto 10Millones, nuestra iniciativa de cinco años que suministra conectividad gratis o bastante subsidiada a hogares de poca conectividad, con niños en edad escolar, a lo largo del país.

Sin embargo, nada de esto sería posible sin nuestros empleados, que son el espíritu de nuestra compañía y la clave de nuestro éxito. Ellos son los apasionados defensores de nuestros clientes. Representan a nuestras comunidades con su diversidad y compromiso. Y son nuestros empleados quienes sostienen nuestra icónica y vibrante cultura Magenta.

Dos años después de nuestra histórica fusión con Sprint, seguimos invirtiendo en el crecimiento y el bienestar de nuestros empleados y en la solidez de nuestra cultura. Nuestro compromiso continuo con la diversidad, la equidad y la inclusión es fundamental para esta tarea. Me enorgullece la cultura abierta, diversa y el “ser tal como eres” que inculcamos en T-Mobile. Y nunca dejamos de esforzarnos por hacer más. Esta labor sigue siendo un objetivo específico mientras recorremos nuestro camino de liderar con el ejemplo, poner a la gente primero y ofrecer las mejores oportunidades, dentro de la mejor cultura, a todos los que trabajan en T-Mobile.

Por último, el negocio de conectar a las personas conlleva una enorme responsabilidad. Tenemos el compromiso de operar con responsabilidad, con integridad y con un enfoque en el bienestar de nuestras comunidades y de nuestro planeta. Nuestro mayor orgullo es que el 100% de la electricidad de T-Mobile proviene de energía renovable, lo cual no tiene precedentes en nuestra industria. Y solo en 2021, invertimos más de $1.8 billones para fortalecer a nuestras comunidades a través de fondos y asistencia mediante bienes y servicios.

Al iniciarse una nueva era de El Un-carrier, asumimos el compromiso de ser una fuerza aún más grande para hacer el bien en servicio móvil y en el mundo en que vivimos. Sabemos que no podemos ser el mejor en conectar a los clientes con su mundo si no estamos preparados para cambiar nuestra industria, y el mundo, para mejor. Si nos ganamos el honor de ser El Un-carrier, no fue por rehusarnos a hacer lo que es correcto, y es por eso que T-Mobile se ha comprometido a utilizar nuestra red ampliada, nuestra magnitud y nuestros recursos para proporcionar 5G para todos y crear un mundo conectado donde todos puedan estar mejor.

