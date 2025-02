La red de T‑Mobile es reconocida una vez más como líder mundial

Share on LinkedIn

El último informe de Opensignal indica que T-Mobile tiene las velocidades promedio de descarga más rápidas del MUNDO entre los operadores de áreas extensas en territorio y que es líder mundial en velocidades promedio de carga

BELLEVUE, Washington. 27 de febrero de 2025. La velocidad manda, ¡y El Un-carrier dicta las reglas en el mundo! En el último informe de Global Mobile Network Experience de Opensignal se midió la experiencia de velocidad promedio de carga y descarga de cientos de operadores de distintas partes del mundo y se concluyó que T-Mobile tiene las velocidades promedio de descarga más rápidas del planeta en la categoría de áreas territoriales extensas. Pero eso no es todo. T-Mobile también quedó clasificada como líder mundial en la categoría de experiencia de velocidad promedio de carga y fue el único proveedor de servicio de EE. UU. que estuvo clasificado en estas dos categorías.

“Este premio es la forma de coronar todo lo que T-Mobile ha logrado para consolidar su puesto como red líder desde su fusión con Sprint”, señala Ulf Ewaldsson, presidente de tecnología de T-Mobile. “Nuestra red 5G nacional independiente viene ofreciendo ventajas significativas a nuestros clientes varios años antes que los demás y seguirá liderando la industria a medida que se produce la transición hacia la red 5G avanzada y finalmente hacia la red 6G”.

El reconocimiento de Opensignal se logra luego de su anterior informe de Global Mobile Network Experience, en el que T-Mobile también fue coronada como la compañía con la red 5G con mayor disponibilidad del mundo. Velocidad y disponibilidad: ¡el nuevo dúo dinámico!

T-Mobile Puerto Rico también fue parte de la premiación, ya que quedó posicionada como líder mundial en velocidades de descarga en países o territorios con un área inferior a 200,000 km2.

T-Mobile es el líder en 5G y ofrece la red 5G más grande, rápida y premiada del país. La red 5G de El Un-carrier cubre a más de 332 millones de personas a lo largo de dos millones de millas cuadradas. Más de 305 millones de personas en todo el país disfrutan la cobertura de la red 5G de ultracapacidad superrápida de T-Mobile, con más del doble de millas cuadradas de cobertura que la oferta 5G similar de banda media de los competidores que más se le comparan.

Para más información sobre la red de T-Mobile, visita T-Mobile.com/cobertura.

Síguenos en la sala de prensa oficial de T-Mobile en Twitter, en @TMobileNews para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Premios Opensignal, EE. UU.: premios Global Mobile Network Experience de 2025, Grupo de Operadores de Áreas Extensas, según un análisis independiente de mediciones del servicio móvil captadas del 1.o de julio al 27 de diciembre de 2024. © 2025 Opensignal Limited.

